Большунов сообщил, что не будет завершать сезон из-за слабого физического состояния

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о своём здоровье перед стартом чемпионата России в Тюмени.

«Вчера первый день потренировался, сегодня второй. Постепенно выхожу из этого состояния. Пока не могу сказать, все ли гонки побегу, потому что состояние сейчас непонятное. Будем решать уже на месте. Желание досрочно закончить сезон? Нет, это не про меня», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Напомним, что 11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности.

Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует 18 марта.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии Большунова на чемпионате России в Тюмени.