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Бородавко: участие Большунова в гонках будет обсуждаться перед стартом чемпионата России

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об участии олимпийского чемпиона Александра Большунова на чемпионате России в Тюмени.
Бородавко: участие Большунова в гонках будет обсуждаться перед стартом чемпионата России
  • globallookpress.com
  • © Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24

«Все спортсмены здоровы и готовы к соревнованиям, кроме Большунова. Александр только сегодня приступил к тренировкам, первый раз вышел на занятия. У него была небольшая простуда. Решение о его участии в отдельных гонках будет приниматься непосредственно перед турниром», — приводит слова Бородавко РИА Новости.

Напомним, что 11 марта организаторы Казанского лыжного марафона сообщили, что Большунов пропустит лыжный марафон из-за того, что у него возникли личные сложности.

Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует 18 марта.

Ранее Большунов заявил, что планирует восстановиться после болезни к чемпионату России в Тюмени.

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