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Большунов: надеюсь подлечиться к чемпионату России и пробежать в полную силу

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Российский лыжник Александр Большунов заявил, что планирует восстановиться после болезни к чемпионату России в Тюмени.
Большунов: надеюсь подлечиться к чемпионату России и пробежать в полную силу
  • РИА Новости

«Усталость по ходу сезона накопилась? Не знаю даже, в чём причина. Вот как после «Чемпионских высот» домой приехал — и на второй‑третий день уже было недомогание. Борюсь с ним, надеюсь, что к чемпионату России всё же успею подлечиться и восстановиться, смогу пробежать в полную силу, очень хочется», — приводит слова лыжника «Матч ТВ».

Чемпионат России по лыжным гонкам стартует 18 марта.

Ранее сообщалось, что Большунов снялся с Казанского лыжного марафона.

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