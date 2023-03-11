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Большунов не примет участия в Казанском лыжном марафоне

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участия в Казанском лыжном марафоне.
Большунов не примет участия в Казанском лыжном марафоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», — заявили организаторы.

Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем. Марафон состоится 11 марта.

12 марта Большунов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева примут участие в шоу-гонке «Олимпийские надежды».

Ранее Большунов рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь бросить лыжные гонки.

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