Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не примет участия в Казанском лыжном марафоне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», — заявили организаторы.

Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем. Марафон состоится 11 марта.

12 марта Большунов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева примут участие в шоу-гонке «Олимпийские надежды».

Ранее Большунов рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь бросить лыжные гонки.