Большунов не примет участия в Казанском лыжном марафоне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«У Александра возникли личные сложности, он не успел вылететь в Казань. Будет только сегодня вечером в городе», — заявили организаторы.
Большунов был зарегистрирован на дистанции 50 км свободным стилем. Марафон состоится 11 марта.
12 марта Большунов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева примут участие в шоу-гонке «Олимпийские надежды».
Ранее Большунов рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь бросить лыжные гонки.