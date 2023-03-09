Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, хотелось ли ему когда-нибудь бросить лыжные гонки.

«Когда ничего не получается, всякое приходит в голову. Не скажу, что прямо хотелось всё бросить. В моём случае нужно просто отдохнуть пару деньков. Всё приходит в норму, я начинаю заново работать.

Всё становится на свои места: тебе хочется бежать на лыжах, кататься, тренироваться. Главное — уметь вовремя остановиться», — приводит слова Большунова «Российская газета».

5 марта спортсмен выиграл масс-старт на соревнованиях «Чемпионские высоты». Он преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Для Большунова эта победа стала четвёртой на «Чемпионских высотах».

Ранее Большунов высказался о восходящих звёздах в лыжном спорте.