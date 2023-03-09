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Большунов высказался о восходящих звёздах в лыжном спорте

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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к тому, что восходящую звезду в его виде спорта называют новым Большуновым.
Большунов высказался о восходящих звёздах в лыжном спорте
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24/Newspix24

«А где появляется новый Большунов? Чтобы появился новый, ему ещё нужно многое пройти, многое сделать. Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся. Каждый спортсмен индивидуален и по-своему уникален», — цитирует Большунова «Российская газета».

5 марта спортсмен выиграл масс-старт на соревнованиях «Чемпионские высоты». Он преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 6 минут 11 секунд. Вторым стал Алексей Червоткин (+4,3). Замкнул тройку призёров Сергей Устюгов (+21,0).

Для Большунова эта победа стала четвёртой на «Чемпионских высотах».

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём будущем.

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