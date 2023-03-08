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Устюгов не исключил, что может завершить карьеру после текущего сезона

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о своём будущем.
Устюгов не исключил, что может завершить карьеру после текущего сезона
  • РИА Новости

«Да, есть мысли, что этот год будет последним. Хотелось бы карьеру подытожить. Понимаю, что надо искать себя в чём-то другом, но тренерская деятельность пока у меня не вызывает энтузиазма», — цитирует Устюгова «Лыжный спорт».

Он добавил, что проводил слишком много времени вдали от семьи. По его словам, если он станет тренером, то в этом плане ничего не изменится.

В последней гонке на «Чемпионских высотах» Устюгов стал третьим в масс-старте. Победу одержал Александр Большунов.

Ранее Устюгов высказался о своих отношениях с соотечественником Большуновым.

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