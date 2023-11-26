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Большунов — об уровне конкуренции: пришлось отрабатывать по полной программе

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об ощущениях конкуренции в гонке с раздельным стартом на 15 км.

«Соперники напрягали? Ну, если честно, вчера вечером я дал себе установку, что если выиграю даже 1-2 секунды, будет нормально. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.

Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.

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