Большунов — об уровне конкуренции: пришлось отрабатывать по полной программе

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал об ощущениях конкуренции в гонке с раздельным стартом на 15 км.

«Соперники напрягали? Ну, если честно, вчера вечером я дал себе установку, что если выиграю даже 1-2 секунды, будет нормально. Ребята составили очень сильную конкуренцию. Пришлось отрабатывать по полной программе», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 37:29,4.

Вторым финишировал Савелий Коростелёв (+6,3). Третьим стал Сергей Ардашев (+21,3).

Ранее Степанова выиграла раздельную гонку классическим стилем на Кубке России.