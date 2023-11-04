Поражения Дакаева и Антигулова, триумф Раисова и победа Джонсона за 21 секунду: чем запомнился ACA 165

Мехди Дакаев техническим нокаутом уступил Хердесону Батисте и не сумел пробиться в полуфинал Гран-при в лёгком весе, а бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов сенсационно проиграл Евгению Ерохину. Юсуф Раисов на протяжении трёх раундов доминировал в борьбе и единогласным решением судей взял верх над Александром Матмуратовым, а Тони Джонсон за 21 секунду нокаутировал Дениса Смолдарева. Чем завершился турнир ACA 165 в Санкт-Петербурге — в материале RT.

Первый из двух ноябрьских турниров ACA в Санкт-Петербурге привлекал звёздным составом участников, часть из которых даже не поместилась в основную программу. К таким уж точно относился бывший чемпион ACB Гаджимурад Антигулов, который на протяжении четырёх лет выступал в крупнейшем MMA-промоушене планеты — UFC. Тем не менее, его бой с Евгением Ерохиным закрывал первую половину шоу и, по сути, был призван подогреть интерес зрителей перед другими, якобы более статусными противостояниями. И с этой задачей он справился.

На бумаге Антигулов выглядел явным фаворитом. Его послужной список выглядел гораздо более внушительным, а разувериться в нём не давали повода даже пять поражений в последних шести битвах. Ведь большинство из них он потерпел в дуэлях со звёздами мирового масштаба, в то время как Ерохин с такими не дрался очень давно. Да, когда-то он расправлялся с Джеффом Монсоном, Бреттом Роджерсом и старшим братом Алистара Оверима — Валентином, делил клетку с Эммануэлем Ньютоном и Даниэлом Омельянчуком. Но с того момента прошло много лет, а Евгений явно не стал лучше. За последние два года он и вовсе лишь три раза заходил в клетку, однажды взяв верх.

И в первые минуты Антугилов оправдывал свой статус. Он значительно превосходил визави в физической мощи, поэтому легко уложил его на канвас и контролировал в партере большую часть стартового раунда. А в концовке устроил с ним яркую рубку, в ходе которой чуть было не отправил Ерохина в нокаут. Размашистым левым хуком он сбил его с ног, но закрепить успех не сумел.

Казалось, после перерыва Гаджимурад спокойно довершит начатое. Заняв центр клетки, он начал охоту за головой соперника. Но слишком увлёкся и пропустил правый прямой. Антигулов с трудом удержал равновесие, но уже спустя пару секунд оказался под градом ударов и всё же рухнул на землю. И прийти в себя уже не смог. Рефери был вынужден вмешаться уже на 47-й секунде второго отрезка.

Оставшаяся часть предварительной программы запомнилась победами Черси Дудаева и Станислава Власенко. В то время как первый продлил беспроигрышную серию до шести боёв, второй — реабилитировался за две подряд неудачи. Но наиболее ярко выступил Андрей Кошкин, который изначально рассчитывал биться с бывшим чемпионом в среднем весе Виталием Слипенко. Но украинец снялся из-за травмы, вследствие чего компанию в клетке ему составил Линкольн Энрике. И не сумел продержаться и пяти минут. В самой концовке стартового отрезка признанный ударник уложил оппонента на канвас и провёл удушающий приём сзади. Бразилец был вынужден постучать.

Почин Кошкина также поддержал Александр Маслов, не ставший доводить до вердикта судей поединок с Арашем Садеги. В начале третьего раунда противники устроили жесточайший размен в центре клетке и триумфатором из него вышел отечественный тяжеловес. Сокрушительный правый боковой выбил капу изо рта иранца, а его самого отправил в нокаут. Тем не менее, россиянин был явно недоволен собой. Во флэш-интервью тот признался, что не мог найти свою дистанцию и не заслуживает бурной реакции со стороны болельщиков.

В то время, как в послужном списке Маслова стало 11 побед (11-1), у Беслана Исаева — столько же поражений (40-11). На протяжении 15 минут тот сражался с Хербертом Батистой, но так и не сумел склонить большинство судей на свою сторону. На протяжении двух отрезков соперники попеременно доминировали в стойке, а ключевой стала концовка заключительного. В партере бразилец смотрелся убедительнее и выиграл раздельным решением.

После этого настала очередь выявить сильнейшего звёздам тяжёлой категории. В 2019-м пути Тони Джонсона и Дениса Смолдарева уже пересекались, и тогда американцу потребовалось чуть менее трёх минут, чтобы «задушить» противника. И продолжить поход за титулом ACA, который он успешно завершил в ноябре следующего года. Правда, в последнее время дела у него не клеились. В марте 2022-го он потерял пояс в сражении с Салимгереем Расуловым, а потом потерпел ещё два поражения и выпал из числа главных претендентов на трофей.

Однако триумф на ACA 165 вполне может помочь Джонсону не только подняться в рейтинге организации, но и вновь включиться в гонку за поясом. На этот раз Тони решил все вопросы за 21 секунду и поверг в шок собравшихся на арене в Санкт-Петербурге фанатов. Правый оверхенд получился настолько мощным, что на секунду обе ноги Смолдарева оказались воздух. Оправиться от такого эстонец был неспособен.

Следом в клетку зашли Александр Матмуратов и Юсуф Раисов, проваливший взвешивание перед турниром. И хотя закрывать программу ACA 165 были призваны Мехди Дакаев и Хердесон Батиста, именно этот поединок для многих был самым ожидаемым. Оба спортсмена уже давно входили в число сильнейших легковесов лиги, а их очная дуэль привлекала колоссальное внимание. Способствовало этому и присутствие в углу первой звезды UFC Романа Копылова. В преддверии шоу он выражал уверенность, что его одноклубник способен составить конкуренцию оппоненту в борьбе, а в стойке — дать фору.

По словам Копылова, Матмуратову было необходимо несколько раз защититься от проходов в ноги, после чего навязать противнику свой стиль боя станет проще. Но с этой задачей тот не справился. Почти весь первый раунд он провёл на спине, недолго простоял на ногах и во втором. В грэпплинге Раисов доминировал и не только легко удерживал соперника на земле, но и постоянно «нагружал» как голову, так и корпус. В итоге, на лице Александра быстро образовались покраснения, а со временем появилась и пара рассечений.

В третьем раунде ход схватки не претерпел изменений. Поначалу Матмуратов пытался что-то продемонстрировать в стойке и даже выбросил пару «вертушек», но потом снова пропустил тейкдаун. И подняться больше не сумел. На объявление результата он вышел с огромной гематомой под правым глазом и несколькими рассечениями на лице, красноречиво описывавшими ход дуэли. В итоге, четверо судей отдали Раисову победу со счётом 30:26, а пятый — с ещё более разгромным 30:25.

Также по теме Бой Павловича с Аспинэллом, дуэль Прохазки с Перейрой и финал сезона PFL: главные события ноября в MMA Сергей Павлович сразится с Томом Аспинэллом за звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, а Иржи Прохазка и Алекс Перейра...

В отличие от предыдущего, исход главного поединка вечера многих удивил. В сражении за путёвку в полуфинал Гран-при в лёгком весе было практически невозможно поставить против Дакаева. Ведь за него говорил не только статус бывшего чемпиона Eagle FC в лёгком весе, но также восемь побед подряд и беспроигрышная серия длиной в 2015 дней. Последний раз он был бит в апреле 2018-го, когда неудачно съездил на шоу Cage Warriors в Швецию. Чего не скажешь о Батисте, уступившем в половине из последних четырёх битв.

И поначалу всё складывалось в пользу Дакаева. Уже в первом раунде он потряс противника, после чего сразу же принялся избивать его в партере, а во втором хоть и стал понемногу пропускать джебы, был острее. Размашистые хуки причиняли Батисте явный дискомфорт и впечатляли не только операторов трансляции, но и жюри. Тем не менее, определённых успехов Хердесон всё же добился. Серией попаданий он разбил нос Мехди и затруднил ему дыхание.

И по ходу третьего раунда положение Дакаева лишь ухудшалось. Батиста продолжал бить в одну точку и вскоре лицо россиянина оказалось залито кровью. Возможно, именно это подтолкнуло его пойти в клинч и взять небольшую передышку. Поначалу всё складывалось неплохо, но в один момент Мехди слишком расслабился и был наказан. Два удара коленом в голову — и бывший чемпион Eagle FC уже лежит на спине, отчаянно пытаясь защититься от атак бразильца. Но рефери предпочёл вмешаться и прекратить избиение.

Батиста взял верх техническим нокаутом и пробился в полуфинал Гран-при, где подерётся с сильнейшим из пары Артём Резников — Али Багов. А Дакаев потерпел первое поражение в ACA и лишь третье — в смешанных единоборствах.