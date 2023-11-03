Копылов — о бое Павловича и Аспинэлла: ждём пояс в России

Российский боец UFC Роман Копылов поделился ожиданиями от боя между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.

«Буду искренне болеть за Сергея, мы хорошо знакомы и общаемся. Он порядочный парень и отменный атлет. Шесть досрочных побед подряд в тяжёлом весе — это нечто… Ждём пояс в России! Аспинэлл? Очень скоростной для тяжёлого веса. Можно даже сказать, он будто не тяжеловес. Боец топ-уровня. Мы все видели его выступление против Александра Волкова, поэтому Павловичу будет непросто», — заявил он в интервью RT.

Ранее Копылов поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.