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Копылов — о бое Павловича и Аспинэлла: ждём пояс в России

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Российский боец UFC Роман Копылов поделился ожиданиями от боя между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.
Копылов — о бое Павловича и Аспинэлла: ждём пояс в России
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Буду искренне болеть за Сергея, мы хорошо знакомы и общаемся. Он порядочный парень и отменный атлет. Шесть досрочных побед подряд в тяжёлом весе — это нечто… Ждём пояс в России! Аспинэлл? Очень скоростной для тяжёлого веса. Можно даже сказать, он будто не тяжеловес. Боец топ-уровня. Мы все видели его выступление против Александра Волкова, поэтому Павловичу будет непросто», — заявил он в интервью RT.

Ранее Копылов поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

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