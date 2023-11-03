«Хочу, чтобы меня ценили за качественные бои, а не за болтовню»: Копылов — о треш-токе, поясе UFC и схватке Павловича

Необязательно оскорблять соперников и упоминать их родственников, чтобы стать популярным в мире смешанных единоборств. Об этом в интервью RT заявил Роман Копылов, одержавший четыре победы подряд в UFC. Он напомнил, что Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов и Фёдор Емельяненко добивались успеха без треш-тока. Боец средней весовой категории также рассказал о подготовке Александра Матмуратова к поединку с Юсуфом Раисовым на ACA 165 и поделился мнением о предстоящей схватке Сергея Павловича с Томом Аспинэллом.

— Каковы шансы вашего друга Александра Матмуратова в бою против Юсуфа Раисова на турнире ACA 165?

— Шансы, как и всегда, 50 на 50. Два действительно сильных соперника — многое будет зависеть от подготовки и удачи. Александр прошёл отличный лагерь в Махачкале, и, по его словам, никогда не находился в столь хорошей форме. Буду всячески его поддерживать.

— В каких аспектах он предпочтительнее своего оппонента, на ваш взгляд?

— В ударной технике. Но и в партер перевести его будет очень сложно. Много раз работал с Сашей и знаю, каково это. Ему важно защититься от нескольких проходов в ноги, тогда сможет навязать свою стратегию сопернику.

— Юсуф Раисов заявил, что ему будет интересно посмотреть на соперника, который «подтягивал» навыки в партере на протяжении 40 дней. Этого действительно мало?

— Если придётся бороться большую часть поединка, то для Саши это не станет откровением. У него и до этого лагеря были неплохие навыки в работе на полу, не впервые в жизни выйдет в октагон. Он улучшает свои способности: дал дополнительную нагрузку на выносливость, чтобы тело было готово к пахоте в партере.

— Хотелось обсудить и ваши успехи. Что изменилось в голове после четырёх побед подряд в UFC?

— Слава богу за всё! Огромное спасибо моим тренерам: Расулу Магомедалиеву, тренерам по борьбе — Умару, ударной технике — Ахмаду, а также Юрию Марченко, под руководством которого тренируюсь, когда возвращаюсь домой. В этом залог последних побед.

— Чем принципиально зал Universal Fighters в Махачкале, где вы трудились в последнее время, отличается от предыдущих мест подготовки?

— Работой тренерского штаба. Наставники всегда знают, как правильно меня нагрузить. Раньше «варился» в общей массе, а сейчас ощущаю индивидуальный подход.

— Как продолжить должным образом фокусироваться после подобной серии?

— Расслабляться нельзя. Смотрю в сторону ребят из топ-15 дивизиона. Мотивация только растёт — есть желание выступать ещё лучше.

— На более ранних этапах карьеры вы хотели пройти лагерь в Таиланде. Сейчас отказались от этой идеи?

— Нет, она жива. Но скорее всего, хочется уже не подготовку пройти перед боем, а съездить поработать в межсезонье — попасть туда с командой и тренерами.

— Чем вас притягивает эта страна с точки зрения единоборств?

— Там собирается огромное количество бойцов, с которыми можно поспарринговать и проверить свои силы в борьбе.

— Ранее вы бросали вызов Шону Стрикланду, который стал чемпионом в среднем весе. Кто теперь вам интересен в качестве соперника?

— Хочу проверить свой уровень с бойцами, стоящими выше в рейтинге. Конкретной фамилии не назову, но поскольку являюсь ударником, то желаю подраться со стилистически похожим соперником, дабы закатить зрелищную схватку. Такие противостояния интересны и зрителям, и, полагаю, лиге.

— Работа в этом направлении уже ведётся?

— Да, конечно: моя команда старается, разговаривает с руководством промоушена. Как принято говорить в таких случаях: ждём новостей. Надеюсь, дадут кого-нибудь из топ-15 дивизиона.

— Сколько шагов вам самому осталось до этого заветного списка?

— Надеюсь, в случае ещё одной зрелищной победы окажусь там. Мне бы очень этого хотелось.

— Многие мечтают попасть в UFC. Вы уже там. Каких целей вам реально достичь в организации?

— Сначала обычно все хотят оказаться в лучшей лиге мира, потом закрепиться в топе весовой категории, а затем выстроить дорогу к поясу. Подраться за титул — моя мечта. В таком случае я бы прославил Россию, порадовал своих земляков и тренеров. Поэтому банально хочется добраться до вершины.

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— Вам 31 год, сколько ещё лет готовы выступать на элитном уровне?

— Как бог даст. Сегодня ситуация одна — завтра всё иначе. Пока есть силы, буду драться, ещё увидите меня на аренах. Главное — избежать травм.

— Многие отмечали, что треш-ток не ваш стиль раскрутки боя…

— Так и есть. Хочу, чтобы меня ценили за качественные бои, а не болтовню. Не у каждого получается лить грязь на соперника — это не моё (смеётся. — RT). Посмотрите на фан-базы Хабиба Нурмагомедова, Забита Магомедшарипова, Фёдора Емельяненко. Спокойные бойцы, которые просто делали своё дело. Многим нравится такой подход.

— Забит и Фёдор — понятно. Но у Хабиба ведь были прецеденты.

— Та история с Конором Макгрегором, пожалуй, стала исключением из правил. Хабиб единственный раз допустил такое поведение со своей стороны и выбежал из клетки после боя.Кажется, соотечественник немного переборщил, но не нам судить — мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, эмоции хлынули через край — сколько всего обидного было сказано. Во всех остальных ситуациях он вёл себя сдержанно и порядочно.

— Допускаете, что появится соперник, который сможет разбудить и ваших внутренних бесов?

— Надеюсь, меня это минует, однако всему есть предел. Зачем сыпать оскорблениями и переходить на семью? Не хотелось бы с этим столкнуться. Рано или поздно победа будет за спортсменами, которые отдают приоритет именно спорту, а не шоу.

— Кирилл Сидельников назвал вас талантливым бойцом, за которым нужно пристально следить. Как реагируете на такие комплименты от коллег по цеху?

— Очень приятно, что такие титулованные ребята дают мне столь высокую оценку. Он сам многого добился в карьере. Это придаёт дополнительной мотивации, чтобы не снижать требований к себе.

— А кого вы, в свою очередь, могли бы выделить из перспективных бойцов?

— Александра Матмуратова. Посмотрите, какие зрелищные поединки он закатывает! Надеюсь, у него получится попробовать свои силы в UFC. ACA — один из ведущих промоушенов, но выступления за океаном — немного другой опыт. Ещё отмечу Эдуарда Вартаняна. Тренировались вместе — классный спортсмен. У него всё движется к подписанию контракта с UFC. За ним будет крайне интересно понаблюдать.

— Раз мы сместили вектор беседы в сторону UFC, то не могу не поинтересоваться у вас про предстоящий бой Сергея Павловича с Томом Аспинэллом.

— Буду искренне болеть за Сергея, мы хорошо знакомы и общаемся. Он порядочный парень и отменный атлет. Шесть досрочных побед подряд в тяжёлом весе, это нечто… Ждём пояс в России!

— Что скажете о сопернике Сергея?

— Очень скоростной для тяжёлого веса. Можно даже сказать, он будто не тяжеловес. Боец топ уровня. Мы все видели его выступление против Александра Волкова, поэтому Павловичу будет непросто.

— А какое впечатление у вас осталось от боя Хамзата Чимаева с Камару Усманом?

— Был уверен, что Хамзат «переедет» оппонента. Наверное, все ждали чуть большего, но, по словам Чимаева, имела место травма. Такое случается. По мне, с небольшими перевесом он действительно выиграл в этом противостоянии. Я согласен с судейскими записками. Со стороны показалось, будто Усман мог отработать энергичнее во втором и третьем раундах, но ему, безусловно, виднее — в клетке ситуация всегда выглядит иначе.