«Хочу, чтобы меня ценили за качественные бои, а не за болтовню»: Копылов — о треш-токе, поясе UFC и схватке Павловича
Боец UFC Копылов мечтает подраться за титул UFC в среднем весе
- Роман Копылов в бою против Карла Роберсона
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
— Каковы шансы вашего друга Александра Матмуратова в бою против Юсуфа Раисова на турнире ACA 165?
— Шансы, как и всегда, 50 на 50. Два действительно сильных соперника — многое будет зависеть от подготовки и удачи. Александр прошёл отличный лагерь в Махачкале, и, по его словам, никогда не находился в столь хорошей форме. Буду всячески его поддерживать.
— В каких аспектах он предпочтительнее своего оппонента, на ваш взгляд?
— В ударной технике. Но и в партер перевести его будет очень сложно. Много раз работал с Сашей и знаю, каково это. Ему важно защититься от нескольких проходов в ноги, тогда сможет навязать свою стратегию сопернику.
— Юсуф Раисов заявил, что ему будет интересно посмотреть на соперника, который «подтягивал» навыки в партере на протяжении 40 дней. Этого действительно мало?
— Если придётся бороться большую часть поединка, то для Саши это не станет откровением. У него и до этого лагеря были неплохие навыки в работе на полу, не впервые в жизни выйдет в октагон. Он улучшает свои способности: дал дополнительную нагрузку на выносливость, чтобы тело было готово к пахоте в партере.
— Хотелось обсудить и ваши успехи. Что изменилось в голове после четырёх побед подряд в UFC?
— Слава богу за всё! Огромное спасибо моим тренерам: Расулу Магомедалиеву, тренерам по борьбе — Умару, ударной технике — Ахмаду, а также Юрию Марченко, под руководством которого тренируюсь, когда возвращаюсь домой. В этом залог последних побед.
— Чем принципиально зал Universal Fighters в Махачкале, где вы трудились в последнее время, отличается от предыдущих мест подготовки?
— Работой тренерского штаба. Наставники всегда знают, как правильно меня нагрузить. Раньше «варился» в общей массе, а сейчас ощущаю индивидуальный подход.
— Как продолжить должным образом фокусироваться после подобной серии?
— Расслабляться нельзя. Смотрю в сторону ребят из топ-15 дивизиона. Мотивация только растёт — есть желание выступать ещё лучше.
— На более ранних этапах карьеры вы хотели пройти лагерь в Таиланде. Сейчас отказались от этой идеи?
— Нет, она жива. Но скорее всего, хочется уже не подготовку пройти перед боем, а съездить поработать в межсезонье — попасть туда с командой и тренерами.
— Чем вас притягивает эта страна с точки зрения единоборств?
— Там собирается огромное количество бойцов, с которыми можно поспарринговать и проверить свои силы в борьбе.
— Ранее вы бросали вызов Шону Стрикланду, который стал чемпионом в среднем весе. Кто теперь вам интересен в качестве соперника?
— Хочу проверить свой уровень с бойцами, стоящими выше в рейтинге. Конкретной фамилии не назову, но поскольку являюсь ударником, то желаю подраться со стилистически похожим соперником, дабы закатить зрелищную схватку. Такие противостояния интересны и зрителям, и, полагаю, лиге.
— Работа в этом направлении уже ведётся?
— Да, конечно: моя команда старается, разговаривает с руководством промоушена. Как принято говорить в таких случаях: ждём новостей. Надеюсь, дадут кого-нибудь из топ-15 дивизиона.
— Сколько шагов вам самому осталось до этого заветного списка?
— Надеюсь, в случае ещё одной зрелищной победы окажусь там. Мне бы очень этого хотелось.
— Многие мечтают попасть в UFC. Вы уже там. Каких целей вам реально достичь в организации?
— Сначала обычно все хотят оказаться в лучшей лиге мира, потом закрепиться в топе весовой категории, а затем выстроить дорогу к поясу. Подраться за титул — моя мечта. В таком случае я бы прославил Россию, порадовал своих земляков и тренеров. Поэтому банально хочется добраться до вершины.
— Вам 31 год, сколько ещё лет готовы выступать на элитном уровне?
— Как бог даст. Сегодня ситуация одна — завтра всё иначе. Пока есть силы, буду драться, ещё увидите меня на аренах. Главное — избежать травм.
— Многие отмечали, что треш-ток не ваш стиль раскрутки боя…
— Так и есть. Хочу, чтобы меня ценили за качественные бои, а не болтовню. Не у каждого получается лить грязь на соперника — это не моё (смеётся. — RT). Посмотрите на фан-базы Хабиба Нурмагомедова, Забита Магомедшарипова, Фёдора Емельяненко. Спокойные бойцы, которые просто делали своё дело. Многим нравится такой подход.
— Забит и Фёдор — понятно. Но у Хабиба ведь были прецеденты.
— Та история с Конором Макгрегором, пожалуй, стала исключением из правил. Хабиб единственный раз допустил такое поведение со своей стороны и выбежал из клетки после боя.Кажется, соотечественник немного переборщил, но не нам судить — мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, эмоции хлынули через край — сколько всего обидного было сказано. Во всех остальных ситуациях он вёл себя сдержанно и порядочно.
— Допускаете, что появится соперник, который сможет разбудить и ваших внутренних бесов?
— Надеюсь, меня это минует, однако всему есть предел. Зачем сыпать оскорблениями и переходить на семью? Не хотелось бы с этим столкнуться. Рано или поздно победа будет за спортсменами, которые отдают приоритет именно спорту, а не шоу.
— Кирилл Сидельников назвал вас талантливым бойцом, за которым нужно пристально следить. Как реагируете на такие комплименты от коллег по цеху?
— Очень приятно, что такие титулованные ребята дают мне столь высокую оценку. Он сам многого добился в карьере. Это придаёт дополнительной мотивации, чтобы не снижать требований к себе.
— А кого вы, в свою очередь, могли бы выделить из перспективных бойцов?
— Александра Матмуратова. Посмотрите, какие зрелищные поединки он закатывает! Надеюсь, у него получится попробовать свои силы в UFC. ACA — один из ведущих промоушенов, но выступления за океаном — немного другой опыт. Ещё отмечу Эдуарда Вартаняна. Тренировались вместе — классный спортсмен. У него всё движется к подписанию контракта с UFC. За ним будет крайне интересно понаблюдать.
— Раз мы сместили вектор беседы в сторону UFC, то не могу не поинтересоваться у вас про предстоящий бой Сергея Павловича с Томом Аспинэллом.
— Буду искренне болеть за Сергея, мы хорошо знакомы и общаемся. Он порядочный парень и отменный атлет. Шесть досрочных побед подряд в тяжёлом весе, это нечто… Ждём пояс в России!
— Что скажете о сопернике Сергея?
— Очень скоростной для тяжёлого веса. Можно даже сказать, он будто не тяжеловес. Боец топ уровня. Мы все видели его выступление против Александра Волкова, поэтому Павловичу будет непросто.
— А какое впечатление у вас осталось от боя Хамзата Чимаева с Камару Усманом?
— Был уверен, что Хамзат «переедет» оппонента. Наверное, все ждали чуть большего, но, по словам Чимаева, имела место травма. Такое случается. По мне, с небольшими перевесом он действительно выиграл в этом противостоянии. Я согласен с судейскими записками. Со стороны показалось, будто Усман мог отработать энергичнее во втором и третьем раундах, но ему, безусловно, виднее — в клетке ситуация всегда выглядит иначе.
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