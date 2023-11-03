Бывший рефери UFC Маккарти назвал Нганну самым опасным человеком в мире
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«Это Фрэнсис Нганну, которому даже в статусе чемпиона UFC люди не отдавали должное. И у него есть серьёзные основания считаться самым опасным человеком на планете, потому что, если вы отправите Джона Джонса на боксёрский поединок против Тайсона Фьюри, вероятно, это закончится не очень хорошо», — заявил Маккарти в выпуске своего подкаста Weighing In.
28 октября французский боец UFC нигерийского происхождения Фрэнсис Нганну в боксёрском поединке проиграл британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
Ранее Нганну заявил, что Фьюри должен сказать спасибо двум судьям за то, что он не выиграл бой.