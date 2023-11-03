RT в Telegram
Подпишись

Бывший рефери UFC Маккарти назвал Нганну самым опасным человеком в мире

Короткая ссылка
Бывший рефери Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Маккарти ответил на вопрос о том, кто самый опасный человек на планете.
Бывший рефери UFC Маккарти назвал Нганну самым опасным человеком в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Это Фрэнсис Нганну, которому даже в статусе чемпиона UFC люди не отдавали должное. И у него есть серьёзные основания считаться самым опасным человеком на планете, потому что, если вы отправите Джона Джонса на боксёрский поединок против Тайсона Фьюри, вероятно, это закончится не очень хорошо», — заявил Маккарти в выпуске своего подкаста Weighing In.

28 октября французский боец UFC нигерийского происхождения Фрэнсис Нганну в боксёрском поединке проиграл британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Ранее Нганну заявил, что Фьюри должен сказать спасибо двум судьям за то, что он не выиграл бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить