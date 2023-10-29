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Нганну: Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл бой

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну прокомментировал поражение от британца Тайсона Фьюри в боксёрском поединке.
Нганну: Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл бой
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Тайсон должен сказать спасибо двум судьям, что я не выиграл этот бой», — написал Нганну.

Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился победой британца решением судей (95:94, 96:93, 94:95). Отметим, что Нганну по ходу третьего раунда отправил Фьюри в нокдаун.

В активе 37-летнего африканца 17 побед (11 нокаутом, одна решением, пять сабмишном) и три поражения в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось, что Фьюри провёл битву взглядов с Криштиану Роналду.

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