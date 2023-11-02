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Льюис: не считаю Павловича одним из самых сильных панчеров

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Американский боец смешанных единоборств Деррик Льюис высказался касательно своего боя с россиянином Сергеем Павловичем.
Льюис: не считаю Павловича одним из самых сильных панчеров
  • Gettyimages.ru

«Я не считаю, что он находится в топ-5 самых сильных панчеров из тех, с кем я бился. Рефери остановил бой слишком рано. Я ещё мог вернуться, потому что не был потрясён. Он по-настоящему меня не ударил, и он определённо не в топ-5», — сказал Льюис в интервью «Ушатайке».

Напомним, что свой следующий поединок Павлович проведёт с Томом Аспинэллом, который состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.

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