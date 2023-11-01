Повторный бой между Анкалаевым и Уокером планируют провести в UFC до конца 2023 года

Представители бразильского бойца Джонни Уокера сообщили, что второй поединок с российским бойцом Магомедом Анкалаевым планируется провести в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до конца 2023 года.

«Мы считаем, что бой сорвался из-за нарушения правил со стороны Анкалаева. Так или иначе сейчас идут переговоры. Планируется, что бой может пройти до конца года», — цитирует собеседника ТАСС.

Поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

Ранее Уокер раскритиковал Анкалаева за запрещённый приём на турнире UFС 294.