Бой Павловича с Аспинэллом, дуэль Прохазки с Перейрой и финал сезона PFL: главные события ноября в MMA

Сергей Павлович сразится с Томом Аспинэллом за звание временного чемпиона UFC в тяжёлом весе, а Иржи Прохазка и Алекс Перейра определят имя нового обладателя титула в полутяжёлой категории. Денис Гольцов, Магомед Магомедкеримов и Марина Мохнаткина выступят в финалах очередного сезона PFL, а Александр Шаблий поборется с Патрики Фрейре за путёвку в финал Гран-при Bellator в лёгком дивизионе. В дуэли Дмитрия Арышева и Даурена Ермекова будет выявлен будущий соперник Владимира Минеева в битве за пояс AMC Fight Nights в 83,9 кг, а Аскар Аскаров проведёт первый бой в России c 2018 года.

ACA 165

Дата и место проведения: 3 ноября, Санкт-Петербург (Россия).

Значимые бои: Мехди Дакаев — Хердесон Батиста (Гран-при в лёгком весе), Юсуф Раисов — Александр Матмуратов, Тони Джонсон — младший — Денис Смолдарев, Гаджимурад Антигулов — Евгений Ерохин.

Уже по традиции месяц смешанных единоборств откроет ACA, запланировавший на ноябрь два турнира в Северной столице. И первый из них получится гораздо более представительным. На нём выступят и бывший чемпион тяжёлого дивизиона Тони Джонсон, который постарается прервать серию из трёх поражений в схватке с Денисом Смолдаревым. Впервые за семь с половиной лет под эгидой лиги подерётся Гаджимурад Антигулов, в конце 2020-го уволенный из UFC. С того момента он нокаутом уступил Витору Петрино в UAE Warriors и одержал досрочную победу над Виктором Вечериным в AMC Fight Nights. И теперь постарается развить успех в дуэли с Евгением Ерохиным.

Закрывать шоу будут два поединка в лёгком весе, причём один из них определит имя полуфиналиста Гран-при. В июне бывший чемпион Eagle FC Мехди Дакаев успешно дебютировал в ACA, менее чем за четыре минуты расправившись с Эвертоном Фрейтасом. А теперь померится силами с другим бразильцем. За последний год Хердесон Батиста финишировал двух оппонентов и вернулся в элиту категории, поэтому заранее списывать его со счетов не стоит. Предшествовать же этому противостоянию будет бой с участием Юсуфа Раисова и Александра Матмуратова, который промоушен старается организовать в третий раз за полгода.

UFC Fight Night 231

Дата и место проведения: 4 ноября, Сан-Паулу (Бразилия).

Значимые бои: Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис, Ринат Фахретдинов — Элизеу Залески Дос Сантос.

Спустя сутки Абсолютный бойцовский чемпионат проведёт в Бразилии первый турнир с января. И возглавит его схватка с участием восходящей звезды тяжёлого дивизиона Жаилтона Алмейды. С момента дебюта в нём тот одержал пять досрочных побед и должен был разделить октагон с пятым номером рейтинга Кёртисом Блэйдсом, но тот получил травму. На замену вышел Деррик Льюис, который хоть и вылетел из гонки за трофеем, всё равно представляет огромную опасность. Ведь как можно недооценивать рекордсмена UFC по числу нокаутов? Правда, фаворитом всё же считают Маладиньо, причём вполне заслуженно. Пока совладать со стилистически очень похожим на Хабиба Нурмагомедова спортсменом не сумел никто.

Ни разу не проиграл в UFC и Ринат Фахретдинов, хотя уже успел встретиться с бывшим претендентом на временный пояс — Кевином Ли. Элизеу Залески — боец явно более низкого уровня, чем американец, но пребывает в гораздо лучшей форме. Поэтому и остаётся очень опасным противником для россиянина, особенно если речь идёт о разменах в стойке. В UFC он выиграл 10 из 13 битв и лишь однажды уступил досрочно — Ли Джинглиангу.

AMC Fight Nights 122

Дата и место проведения: 10 ноября, Москва (Россия).

Значимые бои: Мариф Пираев — Максим Буторин, Дмитрий Арышев — Даурен Ермеков (временный титул в среднем весе), Сабит Жусупов — Магеррам Гасанзаде (титул в легчайшем весе).

Пока ACA готовится развлекать петербургскую публику, AMC Fight Nights сосредоточил внимание на московской. Столичный турнир будет включать в себя сразу два титульных боя. И хотя один из них пройдёт не за звание абсолютного чемпиона, именно он вызывает наибольший интерес. Хотя бы потому, что его триумфатор получит право сразиться с королём категории до 83,9 кг Владимиром Минеевым. И кандидаты более чем серьёзные. Дмитрий Арышев и Даурен Ермеков не проигрывают четыре и три года соответственно, а россиянин шесть последних побед одержал исключительно нокаутами. И наверняка постарается сделать это вновь.

Тем удивительнее, что закрывать программу шоу будет не одно из сражений за трофей, а противостояние Марифа Пираева и Максима Буторина. Да, оба — очень популярные спортсмены, много раз заходившие в клетку промоушена. Однако сейчас пребывают не в лучшей форме. Первый полтора года не дрался по правилам MMA — с момента фиаско в дуэли с Нариманом Аббасовым, а второй был бит в двух из трёх последних боёв.

UFC 295

Дата и место проведения: 11 ноября, Нью-Йорк (США).

Значимые бои: Иржи Прохазка — Алекс Перейра (титул в полутяжёлом весе), Сергей Павлович — Том Аспинэлл (временный титул в тяжёлом весе), Вячеслав Борщёв — Назим Садыхов.

Один из самых ожидаемых турниров месяца пройдёт на легендарной арене «Мэдисон-сквер-гарден» в канун 30-летия первого шоу UFC в истории. Тем удивительнее, что это не стало для Даны Уайта достойным поводом устроить грандиозное мероприятие и собрать один из самых представительных составов участников в истории. Вместо этого организация назначила поединки за пояса в самых престижных категориях, но и этого оказалось более чем достаточно, чтобы обеспечить колоссальный ажиотаж.

Взять хотя бы вторую по значимости схватку, где померятся силами одни из самых зрелищных бойцов не только своего дивизиона, но и промоушена в целом. Иржи Прохазка пока ни разу не давал зрителям повода скучать, а в паре с Алексом Перейрой может закатить настоящий триллер в октагоне. Действие с вероятностью 99,9% будет протекать в стойке, где чех и бразилец смогут продемонстрировать высочайший уровень мастерства.

Также по теме Заложник ситуации: травма Джонса на время лишила Павловича шанса сразиться за звание абсолютного чемпиона UFC Сергей Павлович и Том Аспинэлл оспорят временный титул UFC в тяжёлом весе на турнире в Нью-Йорке 11 ноября. В организации приняли...

Что касается фаворита, то определить его крайне сложно. С одной стороны, Прохазка ранее никогда не терпел поражения в UFC, с другой — его состояние после травмы вызывает серьёзные вопросы. В клетке он не появлялся с июля 2022-го и вполне мог «заржаветь». Возможно, поэтому букмекеры отдают предпочтение Перейре.

Главным событием вечера должен был стать поединок двух легенд смешанных единоборств — Джона Джонса и Стипе Миочича. Но чемпион в тяжёлом весе получил травму на тренировке и выбыл на длительный срок, из-за чего организаторам пришлось не просто искать замену, а устраивать бой за временный пояс. Его участниками стали Том Аспинэлл и Сергей Павлович, изначально рассматривавшийся как запасной. И хотя россиянин может быть расстроен, что не сможет возглавить категорию уже в ноябре, определённые дивиденды может получить. В случае победы над англичанином отобрать у него право в будущем побороться за основной трофей уже вряд ли получится.

Также в Нью-Йорке выступит Вячеслав Борщёв. И если Назим Садыхов внезапно не решит сделать ставку на борьбу, болельщиков ждёт яркая и бескомпромиссная дуэль в октагоне. Оба любят работать в стойке и всегда заряжены на нокаут. При этом букмекеры пока отдают предпочтение уроженцу Азербайджана. Видимо, поводом для этого служат его неплохой рекорд (9-1) и отсутствие поражений в чемпионате. У россиянина таких уже два.

Bellator 301

Дата и место проведения: 17 ноября, Чикаго (США).

Значимые бои: Ярослав Амосов (ч) — Джейсон Джексон (титул в полусреднем весе), Серхио Петтис (с) — Патчи Микс (титул в легчайшем весе), Александр Шаблий — Патрики Фрейре (Гран-при в лёгком весе), Али Исаев — Дэниел Джеймс, Тимур Хизриев — Джастин Гонзалес, Ислам Мамедов — Киллис Мота, Рамазан Курамагомедов — Рэндалл Уоллес.

Менее недели спустя состоится турнир Bellator, который вполне может стать последним в истории промоушена, если верить словам Мухамеда Берхамова. И действительно, создаётся впечатление, что лига пытается «закрыть долги» перед как можно большим числом спортсменов, устраивая шоу аж с 18 боями. Венчать его будут две титульные схватки. Ярослав Амосов проведёт вторую защиту трофея в сражении с Джейсоном Джексоном, чьё последнее поражение датировано октябрём 2019-го. А Серхио Петтис постарается в третий раз отстоять пояс. Его противником станет грозный Патчи Микс, ранее проехавшийся катком по ряду элитных представителей дивизиона до 61,2 кг, включая Магомеда Магомедова.

Отечественных болельщиков привлекают поединки с участием россиян, коих значится аж пять. Особняком стоит дуэль Александра Шаблия с Патрики Фрейре, где на кону стоят выход в финал Гран-при и шанс подраться за титул с Усманом Нурмагомедовым. И если успеха добьётся уроженец Ростова-на-Дону, то фанатов ждёт одно из наиболее интригующих и зрелищных противостояний в рамках категории за последние годы. Оба очень хороши как в стойке, так и в партере, поэтому в клетке можно ожидать настоящее шоу.

Реабилитироваться за не самые удачные выступления постараются Али Исаев и Ислам Мамедов. Первый чудом свёл вничью дебютный бой в лиге со Стивом Моури, второй уступил единогласным решением Сидни Аутло, поэтому ждать встреч с более сильными визави не приходилось. В итоге против тяжеловеса поставили бывшего представителя ACA Дэниела Джеймса — габаритного, но не самого мастеровитого спортсмена. В то время как соотечественник получил в оппоненты Киллиса Моту. И пусть его рекорд (15-3) не вводит в заблуждение. По-настоящему серьёзных соперников бразилец не побеждал.

В свою очередь, продлить успешные серии постараются двое других россиян. Но если Тимуру Хизриеву (13-0) предстоит схлестнуться с действительно опытным и сильным бойцом (Джастин Гонзалес занимает седьмую строчку в рейтинге полулёгкого дивизиона), то Рамазану Курамагомедову достался дебютант промоушена Рэндалл Уоллес. И если не случится ничего сверхъестественного, 12-я победа не должна уйти от него.

ACA 166

Дата и место проведения: 24 ноября, Санкт-Петербург (Россия).

Значимые бои: Ибрагим Магомедов — Михаил Долгов (Гран-при в среднем весе), Эдил Эсенгулов — Винициус Круз (Гран-при в полусреднем весе), Аскар Аскаров — Алан Гомес.

Второе шоу в Санкт-Петербурге станет чуть менее масштабным, но знаковых событий всё равно более чем достаточно. Взять хотя бы сразу две битвы в рамках Гран-при. Причём в противостоянии Ибрагима Мамедова и Михаила Долгова определится не только будущий полуфиналист, но и оппонент действующего чемпиона в среднем весе Магомедрасула Гасанова. Однако куда более любопытным выглядит поединок с участием бывшей звезды UFC Аскара Аскарова, возвращающегося в лигу после пятилетнего отсутствия.

В 2018 году он покинул на тот момент носивший имя ACB промоушен в статусе чемпиона и чуть было не стал первым претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе. А теперь попробует вновь вернуться на лидирующие роли в чеченской организации. По правде говоря, произойти это событие должно было ещё в сентябре — в рамках Гран-при Аскаров должен был помериться силами с ещё одним бывшим обладателем трофея Азаматом Керефовым. Но из-за травмы был вынужден отложить выход в клетку. Теперь же ему придётся сразиться с Аланом Гомесом, уступившим в половине из шести последних боёв.

PFL 10: 2023 World Championship

Дата и место проведения: 24 ноября, Вашингтон (США).

Значимые бои: Магомед Магомедкеримов — Садибу Си, Денис Гольцов — Ренан Феррейра, Марина Мохнаткина — Ларисса Пачеко.

А закроет программу ноября заключительный турнир в рамках очередного сезона PFL. И вновь одними из его главных действующих лиц станут россияне, которые поборются за трофеи в трёх весовых категориях. Причём если Денис Гольцов и Марина Мохнаткина постараются впервые завоевать пояс и призовые в размере $1 млн, то Магомед Магомедкеримов — во второй раз. В 2018-м он уже становился чемпионом Гран-при, а три года спустя добрался до финала. Но там был бит Рэем Купером III.

Теперь же составить ему конкуренцию постарается Садибу Си по прозвищу Шведский Дензел Вашингтон. В августе 2021-го Магомедкеримов уже брал над ним верх, но впоследствии тот одержал семь побед подряд, одну из которых — в финале прошлогоднего плей-офф. И хотя Магомед видится более мастеровитым спортсменом, легко ему точно не будет.

Как и Денису Гольцову, пребывающему в лучшей форме в карьере. В нынешнем сезоне он трижды выиграл в первом раунде, пробыв в клетке в общей сложности 6 минут 41 секунду. И доказал, что относится к числу сильнейших тяжеловесов не только отдельно взятого промоушена, но и всех смешанных единоборств в целом. Но чтобы расставить все точки над «и», ему необходимо разбираться с мощным ударником Ренаном Феррейрой. В PFL тот четырежды побеждал нокаутом, но прославился тем, что сразу три схватки с его участием были признаны несостоявшимися. Правда, сам он был виноват лишь в одном случае. В дуэли с Фабрисио Вердумом он сдался, но из-за невнимательности судьи сумел продолжить бой и потом нокаутировал бывшего чемпиона UFC.

Пожалуй, наиболее скромно оцениваются шансы на успех Марины Мохнаткиной. Ведь противостоять ей будет грозная Ларисса Пачеко, на протяжении двух последних лет доминирующая в Professional Fighters League. В минувшем сезоне она сотворила сенсацию и нанесла первое поражение самой Кайле Харрисон в финале, а в этот раз не оставила шансов визави. Лишь с Джулией Бадд она отработала все три раунда, в то время как с Эмбер Лейброк и Алёной Колесник провела в клетке суммарно 59 секунд. И сдержать напор невероятной бразильянки будет крайне сложно. Остаётся надеяться, что россиянке удастся пройти в ноги до того, как та проведёт очередную разящую серию ударов.