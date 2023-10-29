Макгрегор хочет вернуться в октагон в апреле 2024 года

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор рассказал, когда хотел бы вернуться в октагон.

«Я бы хотел вернуться в апреле. Я бы хотел и раньше, но надо быть честным — должен вернуть нормальную спортивную форму.

Меня лишили возможности зарабатывать на жизнь почти на три года. Я пережил много разочарований. Теперь просто дайте мне дату боя», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA.