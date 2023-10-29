RT в Telegram
Подпишись

Макгрегор хочет вернуться в октагон в апреле 2024 года

Короткая ссылка
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор рассказал, когда хотел бы вернуться в октагон.
Макгрегор хочет вернуться в октагон в апреле 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Я бы хотел вернуться в апреле. Я бы хотел и раньше, но надо быть честным — должен вернуть нормальную спортивную форму.

Меня лишили возможности зарабатывать на жизнь почти на три года. Я пережил много разочарований. Теперь просто дайте мне дату боя», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить