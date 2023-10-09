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Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США (USADA).
Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA
  • Gettyimages.ru

«Я вернулся в пул. Перед поединком буду тренироваться на максимальном уровне», — написал боец на своей странице в социальной сети X.

35-летний ирландец в декабре должен провести поединок с американцем Майклом Чендлером.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и с тех пор не провёл ни одного поединка. Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подал документы на возвращение в пул USADA.

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