«Третий бой не нужен»: Сидельников о матче-реванше Махачева и Волкановски, проблемах Яна и карьере в боксе

Ислам Махачев победил бы Александера Волкановски в ответном поединке, даже если бы австралиец отработал полноценный тренировочный лагерь. Об этом в интервью RT заявил известный боец MMA Кирилл Сидельников. По его словам, на турнире в Абу-Даби Александер согласился выступить в первую очередь из-за денег. Также бывший представитель Fedor Team оценил свой дебютный бой по правилам бокса с Нидалем Бикири и объяснил, какую проблему нужно решить Петру Яну перед возвращением в клетку.

— На прошедшем турнире UralFCвы сразились с Нидалем Бикири в поединке по правилам бокса. Какими были эмоции после дебюта в новом для вас виде спорта?

— Они уже улеглись. В целом остался доволен, но не всем: продемонстрировал не весь потенциал, могу выступать лучше. Хотя у наблюдавших за схваткой людей осталось хорошее впечатление. Ко мне подходили и говорили, что бой удался. Склонен верить. Жаль, но не удалось сохранять остроту на протяжении всего поединка — копил силы на концовку, не хотел ударить в грязь лицом. Думаю, выглядело бы непрофессионально, если бы пришедшие из других единоборств люди повесили бы язык на плечо и опустили руки от усталости в последних раундах.

— Получилось ли пересмотреть схватку с холодной головой и что-то для себя почерпнуть?

— Я из тех людей, кто подолгу не решается приступить к анализу своих выступлений. Пройдёт некоторое время, я абстрагируюсь, уеду куда-нибудь за город и поставлю запись.

— После окончания поединка вы выразили несогласие с судейским решением…

— На самом деле ничья может быть закономерным результатом. Скорее всего, я забрал первый и второй раунды, визави — третий и четвёртый. Но если взглянуть на внешний ущерб, то на мне практически ни царапины, в то время как лицо моего оппонента довольно сильно разбито. Да, в нескольких эпизодах могло показаться, что после ударов Бикири моя голова сильно отклонилась назад, однако это не так. Совпало несколько факторов: делал уклон, в то время как Бикири наносил удар снизу. Визуально это возымело эффект — было зрелищно. Но предметного попадания не было.

— Какие впечатления оставил оппонент?

— Он был хорош — это не мальчик для битья. Бикири выше меня, поэтому работать с ним было не очень удобно. Кроме того, это выходец из кикбоксинга, человек с опытом выступлений в Glory, с неплохим уровнем оппозиции. Его рекорд 12-3. Это явно не «мешок».

— Чем Бикири смог вас удивить?

— После второго раунда у него открылось второе дыхание и он попёр вперёд. Возможно, понимал, что уступает в счёте, поэтому и бросился атаковать. Так или иначе — выбить меня из колеи у него отчасти получилось.

— Планируете продолжать выступать в новом для себя виде?

— Спрос рождает предложение: если будут интересные вызовы, то почему бы и нет? После турнира у меня ничего не болело. (Смеётся.) По окончании битв по MMA такого не бывает. Здесь стоит относиться к соревнованиям несколько иначе: бокс — это хороший спарринг. Этот вид спорта оказался чуть легче, чем я ожидал. Но, возможно, не все меня поймут правильно.

— Поясните.

— После боёв по смешанным единоборствам просыпаешься с болью по всему телу, а тут всё вышло немного по-другому. Подчеркну: это просто первые впечатления. При этом я испытал колоссальное удовольствие и отчасти осуществил мечту побыть боксёром. Отныне в моём послужном списке значатся самбо, MMA и профессиональный бокс. Для меня это своего рода небольшой день победы.

— Вы сделали себе имя в смешанных единоборствах. Почему в 35 лет решили повернуть свою карьеру в другое русло?

— Мне действительно интересно было проверить себя в новом для меня виде. В глубине души эта мысль зародилась ещё раньше. А когда мне предложили бой, понял: надо закрыть гештальт. Не побоялся облажаться и получил невероятный опыт. Близкие и родные оценили мои начинания. Однако не буду утверждать, что подерусь по правилам бокса снова, — не говорил этого.

— Если вы решите продолжать карьеру в боксе, вам может понадобиться новый тренерский штаб.

— На самом деле меня всё устраивает. Мне очень нравятся мои наставники — Александр Мичков, Сергей Чесников, Али Пидуриев. С последним мы очень продуктивно поработали перед этой схваткой, мне очень понравилось. Здесь очень важно найти ментальную точку соприкосновения. Я на его тренировках в 35 лет делаю такие вещи, которые не мог делать в 15. При этом он никого не заставляет — просто своей аурой располагает людей. Это дорогого стоит. Когда его подменял другой специалист, процесс шёл совсем не так: не хотелось заниматься, хотя упражнения были те же.

— Как можно было заметить, многие из пришедших в УДС «Молот» зрителей болели персонально за вас.

— Пермская публика не впервые встречает меня подобным образом, и это очень радует. Они потрясли меня в прошлом году и повторили это вновь. Слышал и ощущал их поддержку. Пермь становится для меня второй небольшой родиной.

— Где ещё ощущали нечто подобное в своей карьере?

— Наверное, в Японии. Там тоже была колоссальная поддержка. В Стране восходящего солнца людям неважно, откуда ты — из России, Мексики или США. Они просто наслаждаются боями. Когда я дрался в Rizin FF, то заметил, что выход от раздевалки до клетки или ринга гораздо длиннее, нежели в российских промоушенах. Пока идёшь, ощущаешь невероятную энергетику зала.

— У кого из российских боксёров хотели бы научиться некоторым элементам?

— Есть такой парень — Павел Силягин. Я был поражён, как быстро он способен менять стойки. Это красота бокса! Противники просто стоят и в недоумении смотрят, как всё происходит. Пытаюсь нечто подобное пробовать в спаррингах. Из мира MMA этим навыком прекрасно владеет Пётр Ян.

— Раз вы упомянули о Яне, не могу не спросить: сможет ли он вернуться на свои прежние позиции?

— У Пети есть все данные, чтобы снова стать чемпионом, но есть нюанс: ему нужно вернуть себе мотивацию.

— В этом кроется его основная проблема?

— Уверен.Я смотрел его соцсети — у него всё хорошо, он не голоден до боёв. Такое случается со многими спортсменами. Если он выиграет следующую схватку (условно), то это и возвысит его самого, и обеспечит безбедную жизнь правнукам и праправнукам. Его технический арсенал просто великолепен, проблема только в желании биться. Пётр заслужил всё, что имеет на данный момент. По-доброму ему завидую. (Смеётся.) Достаточно вспомнить, какой путь он проделал на ранних этапах карьеры.

— Чего только стоят два боя с Магомедом Магомедовым…

— Это красота! Учебное пособие — наподобие противостояния Фёдора Емельяненко и Мирко Филипповича. Смотрел эти поединки с выпученными глазами.

— Вы наверняка успели посмотреть один из самых обсуждаемых турниров года — UFC 294, который прошёл в Абу-Даби. В главном поединке вечера Ислам Махачев нокаутировал вышедшего на коротком уведомлении Александера Волкановски и второй раз защитил титул чемпиона в лёгком весе. Наверное, предпосылок для проведения трилогии нет?

— Да, Алекс действительно принял вызов менее чем за две недели. Но считаю, что Ислам и первый бой уверенно забрал и оказался бы сильнее и во втором, даже если бы австралиец отпахал полный тренировочный лагерь. Волкановски вышел просто «поднять чек», об этом говорила даже команда Махачева.

Третий бой не нужен — Ислам всё доказал. Знаю его лично, мы были вместе в сборной по самбо. Это действительно профессиональный спортсмен, а не шоумен. Он соблюдает дисциплину, а она, в свою очередь, бьёт класс.

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— Каким вы видите продолжение карьеры Махачева?

— Считаю, Исламу надо подняться в полусреднюю весовую категорию: в лёгкой он съел всех. И того же Чарльза Оливейру он победил бы снова.

— С кем хотели бы увидеть поединок Махачева в лёгком весе, если он всё же останется?

— Было бы любопытно понаблюдать за его противостоянием с Джастином Гэтжи или Дастином Порье.

— Также на шоу в Абу-Даби отношения выясняли Хамзат Чимаев и Камару Усман. Как оцените выступление уроженца Чечни?

— Ждал большего от Хамзата. Бой был очень равный. В первом раунде я бы точно не отдал ему победы со счётом 10:8. Да, он, как злая собака (в хорошем смысле!), почувствовал запах крови и не отпускал соперника, но доминирования я не увидел.

— Если бы вы были в составе судей на том шоу, кого бы вы признали триумфатором этой дуэли?

— На мой взгляд, это ничья.

— Махачев и Чимаев уже сейчас являются готовыми звёздами смешанных единоборств, но есть и те, кто пока лишь идёт к этому. На ваш взгляд, кто уже в ближайшем будущем может достичь этого статуса?

— Выделил бы Усмана и Умара Нурмагомедовых. Эти спортсмены не зря носят эту фамилию. Также отметил бы Романа Копылова. За ним однозначно надо смотреть: парень красиво делает свою работу без лишних слов.