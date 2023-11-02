Бутаев: были мысли повесить перчатки на гвоздь, но решил, что должен стать чемпионом ещё раз

Бывший регулярный чемпион WBA в полусреднем весе россиянин Раджаб Бутаев высказался о своём следующем поединке против Фазлиддина Гаибназарова из Узбекистана.

«Возвращение заняло много времени, почти два года не выходил на ринг. Сначала были проблемы со здоровьем, занимался лечением, потом из-за санкций не мог получить дату. Сказать честно, уже задумывался повесить перчатки на гвоздь, но, посоветовавшись со старшими и хорошо обдумав, решил, что я должен стать чемпионом ещё раз!» — приводит слова Бутаева Федерация бокса России.

По его словам, он рад, что поединок с Гаибназаровым пройдёт в России. Он также подчеркнул, что подготовку решил провести в Хасавюрте, так как у него не было много времени, чтобы тратить его на акклиматизацию, вылетая в США.

Поединок в среднем весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.

Бутаев является бывшим регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе. На его счету 14 побед и одно поражение. Гаибназаров — олимпийский чемпион 2016 года (11 побед, одно поражение).

В соглавном событии вечера на ринг выйдут олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Сифамандла Балени, бывший чемпион ЮАР.

Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября в Сочи на площадке RED ARENA. В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, когда проведёт следующий поединок.