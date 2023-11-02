Бутаев: были мысли повесить перчатки на гвоздь, но решил, что должен стать чемпионом ещё раз
«Возвращение заняло много времени, почти два года не выходил на ринг. Сначала были проблемы со здоровьем, занимался лечением, потом из-за санкций не мог получить дату. Сказать честно, уже задумывался повесить перчатки на гвоздь, но, посоветовавшись со старшими и хорошо обдумав, решил, что я должен стать чемпионом ещё раз!» — приводит слова Бутаева Федерация бокса России.
По его словам, он рад, что поединок с Гаибназаровым пройдёт в России. Он также подчеркнул, что подготовку решил провести в Хасавюрте, так как у него не было много времени, чтобы тратить его на акклиматизацию, вылетая в США.
Поединок в среднем весе возглавит турнир «Бетсити. Вечер бокса», организованный при поддержке Федерации бокса России.
Бутаев является бывшим регулярным чемпионом WBA в полусреднем весе. На его счету 14 побед и одно поражение. Гаибназаров — олимпийский чемпион 2016 года (11 побед, одно поражение).
В соглавном событии вечера на ринг выйдут олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов из Узбекистана и Сифамандла Балени, бывший чемпион ЮАР.
Боксёрское шоу пройдёт 6 ноября в Сочи на площадке RED ARENA. В прямом эфире турнир покажет телеканал «Матч ТВ».
Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, когда проведёт следующий поединок.