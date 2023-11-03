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Копылов: был уверен, что Чимаев «переедет» Усмана

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Российский боец UFC Роман Копылов поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.
Копылов: был уверен, что Чимаев «переедет» Усмана
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Был уверен, что Хамзат «переедет» оппонента. Наверное, все ждали чуть большего, но, по словам Чимаева, имела место травма. Такое случается. По мне, с небольшими перевесом он действительно выиграл в этом противостоянии. Я согласен с судейскими записками. Со стороны показалось, будто Усман мог отработать энергичнее во втором и третьем раундах, но ему, безусловно, виднее — в клетке ситуация всегда выглядит иначе», — заявил он в интервью RT.

Ранее Копылов прокомментировал поведение Хабиба Нурмагомедова после победы над Конором Макгрегором.

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