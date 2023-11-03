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Копылов: история с Макгрегором стала исключением, обычно Хабиб ведёт себя сдержанно

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Российский боец UFC Роман Копылов прокомментировал поведение соотечественника Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором в рамках титульного поединка организации.
Копылов: история с Макгрегором стала исключением, обычно Хабиб ведёт себя сдержанно
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Hedges

«Та история с Конором Макгрегором, пожалуй, стала исключением из правил. Хабиб единственный раз допустил такое поведение со своей стороны и выбежал из клетки после боя. Кажется, соотечественник немного переборщил, но не нам судить — мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, эмоции хлынули через край — сколько всего обидного было сказано. Во всех остальных ситуациях он вёл себя сдержанно и порядочно», — заявил он в интервью RT.

Ранее Роман Копылов рассказал о своих целях в UFC.

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