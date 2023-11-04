Махачев сообщил, что нормально относится к сравнениям с Хабибом Нурмагомедовым
«К сравнению нормально относитесь? Конечно. От них никуда не деться», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
Боец из Махачкалы также подчеркнул, что у него с Хабибом «много общего в плане спорта».
«Мы этот весь путь прошли вместе. Когда началась его профессиональная карьера, я был в зале, следил за ним. Он больше не в углу, в тренировках, на сборах он всегда с нами», — добавил Махачев.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.
Ранее израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева.