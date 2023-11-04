RT в Telegram
Подпишись

Махачев сообщил, что нормально относится к сравнениям с Хабибом Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.

«К сравнению нормально относитесь? Конечно. От них никуда не деться», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

Боец из Махачкалы также подчеркнул, что у него с Хабибом «много общего в плане спорта».

«Мы этот весь путь прошли вместе. Когда началась его профессиональная карьера, я был в зале, следил за ним. Он больше не в углу, в тренировках, на сборах он всегда с нами», — добавил Махачев.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.

Ранее израильский боец опубликовал фото снаряда с именами Нурмагомедова и Махачева.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить