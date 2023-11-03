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Батиста победил техническим нокаутом Дакаева в главном поединке ACA 165

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Российский боец смешанных единоборств Мехди Дакаев потерпел поражение в главном поединке турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) в Санкт-Петербурге с Хердесоном Батистой из Бразилии.

Латиноамериканец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде схватки в рамках ACA 165.

Батиста вышел в полуфинал Гран-при в лёгком весе.

На счету 28-летнего Дакаева 15 побед и три поражения. В активе 31-летнего Батисты 20 побед и семь поражений.

Российский боец Юсуф Раисов одержал победу над соотечественником Александром Матмуратовым в соглавном событии турнира.

Ранее Копылов поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.





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