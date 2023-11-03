Батиста победил техническим нокаутом Дакаева в главном поединке ACA 165
Латиноамериканец одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде схватки в рамках ACA 165.
Батиста вышел в полуфинал Гран-при в лёгком весе.
На счету 28-летнего Дакаева 15 побед и три поражения. В активе 31-летнего Батисты 20 побед и семь поражений.
Российский боец Юсуф Раисов одержал победу над соотечественником Александром Матмуратовым в соглавном событии турнира.
Ранее Копылов поделился впечатлениями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.