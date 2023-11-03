Махачев заявил о желании провести боксёрский поединок
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«Почему бы и нет. Просто попробовать — с радостью. Бой Нганну показал, на какой уровень может выйти боец, перейдя в бокс. Говорят, что Фьюри был не в форме, но какая разница», — цитирует Махачева «Матч ТВ».
28 октября французский боец UFC нигерийского происхождения Фрэнсис Нганну в боксёрском поединке проиграл британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился победой британца решением судей (95:94, 96:93, 94:95). Отметим, что Нганну по ходу третьего раунда отправил Фьюри в нокдаун.
В активе 37-летнего африканца 17 побед (11 нокаутом, одна решением, пять сабмишном) и три поражения в смешанных единоборствах.
Ранее Нганну заявил, что Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, «что я не выиграл бой».