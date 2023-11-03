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Махачев заявил о желании провести боксёрский поединок

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислам Махачев не исключил, что в будущем может провести поединок по правилам бокса.
Махачев заявил о желании провести боксёрский поединок
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Почему бы и нет. Просто попробовать — с радостью. Бой Нганну показал, на какой уровень может выйти боец, перейдя в бокс. Говорят, что Фьюри был не в форме, но какая разница», — цитирует Махачева «Матч ТВ».

28 октября французский боец UFC нигерийского происхождения Фрэнсис Нганну в боксёрском поединке проиграл британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Поединок в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился победой британца решением судей (95:94, 96:93, 94:95). Отметим, что Нганну по ходу третьего раунда отправил Фьюри в нокдаун.

В активе 37-летнего африканца 17 побед (11 нокаутом, одна решением, пять сабмишном) и три поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Нганну заявил, что Фьюри должен сказать спасибо двум судьям, «что я не выиграл бой».

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