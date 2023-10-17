«Что за чёртов мир, в котором мы живём»: убийцу двух болельщиков сборной Швеции ликвидировали во время задержания

Два болельщика сборной Швеции были убиты в центре Брюсселя перед матчем национальной команды с Бельгией в рамках отбора на Евро-2024. Встречу прервали в перерыве и приняли решение не доигрывать. При этом зрители ждали эвакуации на трибунах несколько часов, а скандинавов в аэропорт сопроводили ради их безопасности. Как стало известно, нападение совершил 45-летний тунисец Лассуед Абдеслам, который находился в стране нелегально. В социальных сетях он признался в преступлении и заявил, что хотел таким образом отомстить за мусульман. Подозреваемого смогли обнаружить только утром в одном из кафе города Схарбек. От полученного во время задержания ранения мужчина скончался в больнице.

Страшная трагедия произошла в Брюсселе перед матчем отбора на Евро-2024 между Бельгией и Швецией. Два болельщика гостей были убиты на вокзале в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна, где проходила встреча. Ещё один человек, водитель такси, ранен, но его жизни в данный момент ничего не угрожает.

Как видно по камерам видеонаблюдения, преступник — мужчиной в неоновом оранжевом комбинезоне — сначала расстрелял машину, в которой сидели фанаты в футболках национальной команды, а потом зашёл в здание и совершил ещё несколько выстрелов, после чего скрылся на скутере. По словам очевидцев, он выкрикивал религиозные лозунги.

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На стадионе о случившемся узнали только в перерыве, когда счёт в матче был 1:1. После совещания футболисты и тренеры приняли решение не продолжать встречу.

«Сначала я поговорил со своими партнёрами по команде, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к консенсусу. Самое главное, все теперь в безопасности. Страшно, когда тебе грозит что-то, поскольку ты носишь шведские цвета», — цитирует Nieuwsblad капитана шведского коллектива Виктора Линделефа.

По словам главного тренера скандинавского коллектива Янне Андерсена, в данном случае необходимость остановить встречу была очевидна.

«Я узнал обо всём в перерыве, когда спускался в подтрибунное помещение. Решение всех игроков и тренеров как с нашей стороны, так и со стороны Бельгии было, разумеется, что мы не можем сыграть этот матч. Это совершенно отвратительно. Мне так грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли о родных и близких пострадавших. В каком мире мы живём? Что за чёртов мир, в котором мы живём? Мы не можем играть в футбол, когда происходят подобные вещи. Это была моя спонтанная мысль, а затем я обсудил это с игроками, и они были полностью согласны со мной. Мы были едины в этом решении, и Бельгия тоже была согласна. Мы не будем здесь играть в футбол. Остаётся надеяться, что больше это не повторится. Это полное безумие. Я чуть не заплакал, когда услышал об этом. Все мысли о родственниках пострадавших», — сказал специалист.

Однако сразу же покинуть трибуны ни зрители, ни игроки не смогли. Полиция не знала, куда направился преступник. Он мог поехать к стадиону, где находились около 700 шведских болельщиков, и продолжить стрельбу там, поэтому арену закрыли.

В итоге 35 тыс. человек около четырёх часов оставались на своих местах, пока не прибыли дополнительные силы для обеспечения безопасной эвакуации. Последние люди покинули территорию спортивного объекта только в четыре часа утра.

Матч решили не доигрывать и на следующий день. Подопечные Янне Андерссона сразу отправились домой.

Полиция, тем временем, усилила контроль отелей, куда централизованно перевезли в автобусах скандинавских болельщиков, а затем сопроводили в аэропорт. Кроме того, были усилены меры безопасности на других мероприятиях с участием представителей Швеции, а также у посольства страны.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сразу же выразил соболезнования. «Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых. Как близкие партнёры, мы должны совместно бороться с терроризмом», — написал Кро в социальных сетях.

Преступником оказался 45-летний уроженец Туниса Лассуед Абдеслам, который находился в Бельгии нелегально. В 2019-м году он попросил у правительства страны убежища, однако получил отказ и после этого исчез.

В социальных сетях, где он присутствовал под псевдонимом Slayem Slouma, мужчина опубликовал видео, в котором сообщил, что является членом террористической организации ИГИЛ*, и взял ответственность за убийства шведских болельщиков на себя. По словам Абдеслама, расстрелянные им люди были «неверными» и таким образом он хотел «отомстить» за мусульман.

Ранее тунисец опубликовал пост про смерть шестилетнего палестинского мальчика в США. «Они назвали убийство ребёнка в Америке с 26-ю ножевыми ранениями жестоким преступлением, потому что он был мусульманином. Если бы он был христианином, а убийца — мусульманином, они бы назвали это терроризмом», — написал Лассуед.

А примерно за шестнадцать часов до нападения на его странице в социальных сетях была опубликована фотография, посвящённая конфликту ХАМАС и Израиля. На изображении были руины с текстом: «Поддержите мусульман в секторе Газа».

По информации бельгийских СМИ, преступник намеренно искал в качестве жертв именно граждан Швеции. Это связано с тем, что в последнее время в скандинавской стране часто устраивали акции, направленные против ислама — в частности, сожжение Корана.

Всю ночь полицейские искали убийцу. В Брюсселе объявили четвёртый уровень террористической опасности, а во всей остальной части Бельгии — третий. Транспортное движение в некоторых районах было приостановлено, госслужащих попросили по возможности работать из дома.

В первую очередь, правоохранительные органы отправились в Схарбек, где предположительно проживал Абдеслам. В его доме провели обыск. А во вторник утром свидетель увидел преступника в кафе неподалёку и вызвал полицию: завязалась перестрелка, в ходе которой тунисца ранили грудь. Он скончался в больнице.

У спецслужб нет сомнений, что именно Лассуед совершил убийство шведских болельщиков. У него найдено оружие, использованное при нападении накануне. В данный момент полиция проверяет, были ли у тунисца сообщники. Разыскиваются ещё два человека. По информации СМИ, преступник ранее не имел судимостей, однако в этом году угрожал жителям центра для беженцев в Кемпене.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз, в свою очередь, отметил, что встреча отбора на Евро-2024 изначально не считалась опасной. Контекст конфликта на Ближнем Востоке был учтён заранее, но сожжение Корана в Швеции во внимание не приняли. «Мы должны подумать об этом», — заявил Клоуз в эфире RTBF.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.