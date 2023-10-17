Полиция Бельгии нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе

Бельгийская полиция нейтрализовала подозреваемого в причастности к нападению в Брюсселе на шведских болельщиков.

«Подозреваемый... был нейтрализован в Брюсселе сегодня утром. Информация подтверждена министром внутренних дел», — говорится в сообщении телеканала TF1.

Отмечается, что личность подозреваемого пока не установлена.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции.

По данным СМИ, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.