Подозреваемого в стрельбе в шведских болельщиков перед матчем отбора чемпионата Европы — 2024 между Бельгией и Швецией ещё не задержали.

«Прокуратура сейчас ведёт расследование по факту стрельбы. На данный момент следственные действия ещё не привели к задержанию подозреваемого. Расследование продолжается», — говорится в заявлении.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Как сообщают СМИ, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции.