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BD: в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции

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Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации чемпионата Европы Бельгия — Швеция началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков.
BD: в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции
  • AP

По информации bd.nl, преступник намеренно искал в качестве жертвы граждан Швеции. Это связано с тем, что в последние годы в скандинавской стране часто устраивали акции, направленные против мусульман.

Как сообщают СМИ, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Напомним, что матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что в теракте в Бельгии появилась третья жертва, которая находится вне опасности.

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