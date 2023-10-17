LDH: в теракте в Бельгии появилась третья жертва, которая находится вне опасности
По информации La Derniere Heure, в теракте появилась третья жертва, он — водитель такси, но сейчас находится в безопасности.
Как сообщают СМИ, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Отмечается, что мужчина является просителем убежища.
Напомним, что матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее Эммануэль Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов.