Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.

«Я уже разговаривал с премьер-министром Бельгии, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент. Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях», — написал Макрон в соцсетях.

Перед отборочным матчем Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были застрелены двое граждан Швеции.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что бельгийские фанаты первыми начали покидать стадион после матча со Швецией.