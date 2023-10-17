Бельгийские фанаты первыми начали покидать стадион после матча со Швецией

Полиция начала выпускать болельщиков сборной Бельгии по футболу спустя три часа после остановки матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Швеции.

Поклонники сборной скандинавской страны пока остаются на арене «Руа Бодуэн — Конинг Будевей», сообщает Sudinfo.

На игре присутствовали около 700 шведских болельщиков.

Перед отборочным матчем в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт.