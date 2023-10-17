Бельгийские фанаты первыми начали покидать стадион после матча со Швецией
Поклонники сборной скандинавской страны пока остаются на арене «Руа Бодуэн — Конинг Будевей», сообщает Sudinfo.
На игре присутствовали около 700 шведских болельщиков.
Перед отборочным матчем в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.
Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.
Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее сообщалось, что шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт.