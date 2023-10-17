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Бельгийские фанаты первыми начали покидать стадион после матча со Швецией

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Полиция начала выпускать болельщиков сборной Бельгии по футболу спустя три часа после остановки матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Швеции.

Поклонники сборной скандинавской страны пока остаются на арене «Руа Бодуэн — Конинг Будевей», сообщает Sudinfo.

На игре присутствовали около 700 шведских болельщиков.

Перед отборочным матчем в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи. 

Ранее сообщалось, что шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт.

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