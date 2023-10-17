Эвакуация со стадиона после игры Бельгия — Швеция будет проводиться постепенно
«Власти думают о том, как безопасно вывести болельщиков со стадиона. Болельщики будут эвакуированы с трибун не сразу через специальный кордон безопасности», — сообщает Sudinfo со ссылкой на кризисный штаб.
Уточняется, что планируется вывести всех зрителей со стадиона в течение часа.
Перед отборочным матчем в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции.
Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.
Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее тренер сборной Швеции заявил, что в таком подавленном состоянии мы не могли играть в футбол.