Эвакуация со стадиона после игры Бельгия — Швеция будет проводиться постепенно

Организаторы отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, а также правоохранительные органы Брюсселя приняли решение задержать выход болельщиков со стадиона «Руа Бодуэн — Конинг Будевей».

«Власти думают о том, как безопасно вывести болельщиков со стадиона. Болельщики будут эвакуированы с трибун не сразу через специальный кордон безопасности», — сообщает Sudinfo со ссылкой на кризисный штаб.

Уточняется, что планируется вывести всех зрителей со стадиона в течение часа.

Перед отборочным матчем в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее тренер сборной Швеции заявил, что в таком подавленном состоянии мы не могли играть в футбол.