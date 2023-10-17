Тренер сборной Швеции: в таком подавленном состоянии мы не могли играть в футбол

Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон дал понять, что его подопечные и команда Бельгии были потрясены убийством двух болельщиков.

«В перерыве мы узнали о трагедии. Мы поняли, что в таком подавленном состоянии не можем играть в футбол. С нами были солидарны футболисты сборной Бельгии», — цитирует Андерссона Fotbollskanalen.

Инцидент произошёл в Брюсселе вечером 16 октября перед началом отборочного матча чемпионата Европы 2024 года. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе повышен уровень террористической угрозы после стрельбы перед матчем.