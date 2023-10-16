В Брюсселе повышен уровень террористической угрозы после стрельбы перед матчем
Инцидент произошёл в Брюсселе. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.
Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.
Матч был остановлен после первого тайма. Счёт в игре был 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее сообщалось, что премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов.