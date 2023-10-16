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В Брюсселе повышен уровень террористической угрозы после стрельбы перед матчем

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Правительство Бельгии приняло решение повысить уровень террористической угрозы в Брюсселе после убийства двух болельщиков сборной Швеции перед матчем квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Бельгии.

Инцидент произошёл в Брюсселе. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции по футболу.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма. Счёт в игре был 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи. 

Ранее сообщалось, что премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов.

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