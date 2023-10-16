Премьер Бельгии выразил соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выступил с обращением к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону в связи с нападением на шведских болельщиков.

«Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнёры, мы совместно боремся с терроризмом», — написал де Кроо в социальных сетях.

Матч отбора Евро-2024 в Брюсселе остановили из-за убийства двух шведских фанатов.

Немногим ранее стало известно, что два человека, предположительно граждане Швеции, погибли при стрельбе в Брюсселе. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции по футболу. Преступник скрылся, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве американский футболист напал на охрану в самолёте.