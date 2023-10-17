Председатель Шведского футбольного союза: стадион — безопасное место в Брюсселе

Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт высказался о трагедии в Брюсселе (Бельгия).

«В Бельгии 700 наших болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион — самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится», — цитирует Рейнфельдта Voetbal International.

Перед отборочным матчем Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были застрелены двое граждан Швеции.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее Эммануэль Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов.