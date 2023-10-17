Шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт
«Нападавший заявил, что его целью были именно граждане Швеции. Поэтому полиция проследит за перемещением шведских болельщиков до аэропорта после того, как начнётся эвакуация со стадиона», — сообщает Sudinfo со ссылкой на кризисный штаб.
Перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.
На матче присутствовали около 700 болельщиков из скандинавской страны.
Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.
Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее тренер сборной Швеции заявил, что в таком подавленном состоянии команда не могла играть в футбол.