Шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт

Брюссельская полиция организует сопровождение для болельщиков сборной Швеции по футболу до аэропорта со стадиона «Руа Бодуэн».

«Нападавший заявил, что его целью были именно граждане Швеции. Поэтому полиция проследит за перемещением шведских болельщиков до аэропорта после того, как начнётся эвакуация со стадиона», — сообщает Sudinfo со ссылкой на кризисный штаб.

Перед отборочным матчем чемпионата Европы по футболу Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были убиты двое граждан Швеции.

На матче присутствовали около 700 болельщиков из скандинавской страны.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее тренер сборной Швеции заявил, что в таком подавленном состоянии команда не могла играть в футбол.