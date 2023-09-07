«Настоящая трагедия»: две юные велосипедистки погибли в ДТП с фурой во время тренировки на трассе в Ленобласти

Две юные велогонщицы погибли во время тренировки на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. В группу, состоящую из 11 спортсменок и тренера, сопровождавшего их на автомобиле, врезался грузовик. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем за собой смерть людей. Следователи также дадут оценку деятельности представителей спортивной школы, в которой занимались дети. По мнению трёхкратного олимпийского чемпиона по велоспорту и президента ФВСР Вячеслава Екимова, тренер не должен был выпускать подопечных на оживлённую дорогу.

Страшной трагедией завершилась тренировка юных велогонщиц из школы-интерната «Олимпийский резерв» города Сестрорецка. В четверг, 7 сентября, группа спортсменок в сопровождении тренера Юрия Воробейкова выехала на автотрассу «Скандинавия» в Ленинградской области, где по невыясненным пока причинам в них врезался грузовик. Как сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, две девушки скончались на месте от полученных травм, ещё девять спортсменок и наставник были госпитализированы. В их эвакуации участвовали вертолёты. По данным Минздрава РФ, две гонщицы 14 и 15 лет находятся в тяжёлом стабильном состоянии. Остальные пострадавшие получили повреждения средней степени тяжести.

«Все дети доставлены в лечебные учреждения... Выражаю соболезнования семьям погибших. Всем будет оказана необходимая помощь. Пострадавшим скорейшего выздоровления. Сделаем всё, что для этого требуется, в том числе будут обеспечены программы реабилитации. Держу ситуацию на особом контроле. Мы на связи с правоохранительными органами, которые проводят тщательное расследование произошедшего», — написал в своём Telegram-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как сообщили в региональном отделении ГУ МВД России, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей). Водитель фуры был задержан правоохранительными органами и допрошен в качестве подозреваемого.

«7 сентября 2023 года около 10:40 в Выборгском районе Ленобласти на 59-м километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача Scania, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14—15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок... Проводится расследование, направленное на установление обстоятельств и причин аварии», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дело для дальнейшего расследования передано в Следственный комитет. Там уже заявили, что в ближайшее время водителю будет предъявлено обвинение. Также подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц детской спортивной школы и организации, осуществляющей грузовые перевозки на автомобиле участника ДТП», — уточняется в пресс-релизе.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов заявил, что тренер не должен был выводить юных спортсменок на оживлённую дорогу.

«Настоящая трагедия. Тренер без каких-либо согласований и разрешений от руководства школы отправился на тренировку с девочками 14—15 лет на скоростную трассу. Хочется эмоционально высказаться в его адрес и в адрес других специалистов. Люди, думайте головой, за кого вы берёте ответственность. Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше. И вот в итоге что получилось», — приводит слова Екимова РИА Новости.

Глава комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, серебряный призёр Олимпиады 1996 года по велоспорту Антон Шантырь не смог объяснить, почему опытный специалист решился вывести спортсменок на эту трассу. При этом его заместитель Елена Павлова заявила, что «на первый взгляд тренировочный процесс осуществлялся с соблюдением правил безопасности дорожного движения».

«Для меня пока остаётся загадкой, как с этим профессиональным тренером группа велосипедистов выехала туда, где действительно очень много грузового транспорта. Сейчас будем разбираться. Вообще, обычно в журнале у каждого тренера должен быть прописан план мероприятий на неделю и кто куда едет. Ещё всё зависит от нагрузки. В нашем регионе не так много пересечённой местности, вот и разные трассы, разные направления выбираются, но в данном случае в Сестрорецке все дороги ведут по нижнему шоссе в сторону либо Озерков, либо Полян, где я часто встречаю велосипедистов. Ну и сам катаюсь там. В общем-то, там, в принципе, не такое оживлённое движение и скорость движения ограничена. Вот каким образом на скоростную магистраль попали, не понимаю», — цитирует Шантыря «Фонтанка».

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Между тем читатели издания в комментариях пишут, что велосипедисты тренируются на этой дороге регулярно, причём уже много лет — «со времён СССР». А по мнению вице-президента Европейского союза велосипедистов Александра Гусятникова, в России почти не осталось дорог, где можно безопасно заниматься спортсменам, специализирующимся в гонках на шоссе.

«Можно говорить о том, что по правилам на трассу федерального значения могут выезжать спортсмены только старше 14 лет, с машиной сопровождения (эти требования соблюдены), при наличии специального разрешения. Но на практике часто выходит так, что получить это разрешение почти невозможно. Но федеральное значение у нас сейчас практически у всех дорог, а тренироваться где-то нужно. Именно поэтому развитие шоссейного велоспорта в стране зашло в тупик», — приводит слова Гусятникова Sports.ru.

Он также выразил уверенность, что эта тренировка на трассе «Скандинавия» была не первой и группа каталась там регулярно.

«Что поделать, если некоторые водители ведут себя грубо, бестолково, подло? Разве так сложно, например, посмотреть в зеркало при перестроении — вдруг там велосипедист? Или пропустить спортсмена и не выдавливать его во второй ряд? Или не залипать в телефон, а смотреть на дорогу? Это элементарные принципы поведения на дороге», — подчеркнул специалист.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что депутаты берут под контроль ситуацию с ДТП. Кроме того, он выразил соболезнования родственникам погибших.

«Необходимо провести тщательное расследование, проверить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение тренировки. Мы видим, что с наступлением тёплого сезона количество велосипедистов на дорогах увеличилось. Необходимо обеспечивать безопасность их передвижения», — отметил парламентарий.