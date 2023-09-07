Наехавшего на группу велосипедисток в Ленобласти водителя грузовика задержали

Водителя грузовика, который совершил наезд на группу школьниц-велосипедисток в Ленинградской области, задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В рамках возбуждённого уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке ст. 91 УПК России», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области.

По предварительным данным, не менее двух человек погибли. Ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей).