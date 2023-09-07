Узнать больше

Наехавшего на группу велосипедисток в Ленобласти водителя грузовика задержали

Короткая ссылка
Водителя грузовика, который совершил наезд на группу школьниц-велосипедисток в Ленинградской области, задержали.
Наехавшего на группу велосипедисток в Ленобласти водителя грузовика задержали
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«В рамках возбуждённого уголовного дела водитель фуры допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке ст. 91 УПК России», — заявили в ведомстве. 

Ранее сообщалось, что грузовик врезался в группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области.

По предварительным данным, не менее двух человек погибли. Ещё восемь человек получили ранения различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить