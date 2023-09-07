МВД возбудило дело по факту наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщается на странице регионального отделения ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе «Скандинавия», — говорится в заявлении.
Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей).
Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль КамАЗ врезался в группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. По предварительным данным, не менее двух человек погибли.