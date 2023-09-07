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МВД возбудило дело по факту наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти

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Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.
МВД возбудило дело по факту наезда фуры на велосипедистов в Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице регионального отделения ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту аварии на трассе «Скандинавия», — говорится в заявлении.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлёкшее за собой смерть людей).

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль КамАЗ врезался в группу велосипедистов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. По предварительным данным, не менее двух человек погибли.

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