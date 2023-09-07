Екимов: никто не разрешал группе велосипедистов выезжать на скоростную трассу
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«Это вина тренера, абсолютно, потому что со слов директора школы никто не разрешал этой группе выезжать на скоростную трассу с детьми 14—15 лет», — приводит слова Екимова «Матч ТВ».
Также он выразил соболезнования семьям погибших детей.
7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия».
Ранее сообщалось, что семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после ДТП.