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МВД: семь велосипедисток и их тренер пострадали в ДТП в Ленинградской области

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Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после ДТП в Ленинградской области.
МВД: семь велосипедисток и их тренер пострадали в ДТП в Ленинградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Ещё семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.

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