МВД: семь велосипедисток и их тренер пострадали в ДТП в Ленинградской области
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Ещё семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.