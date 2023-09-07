МВД: семь велосипедисток и их тренер пострадали в ДТП в Ленинградской области

Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после ДТП в Ленинградской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Ещё семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее стало известно, что полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя фуры, совершившего наезд на детскую группу велосипедистов в Выборгском районе Ленинградской области.