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Павлова: тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил

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Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова считает, что тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил дорожного движения.
Павлова: тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил
  • Gettyimages.ru
  • © Andre Schoenherr

«Сейчас рано давать какие-то комментарии, будет проведено расследование всего произошедшего. На первый взгляд, тренировочный процесс осуществлялся с соблюдением правил безопасности дорожного движения», — приводит слова Павловой РИА Новости.

7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия». Сообщается о двух погибших.

Ранее Александр Беглов заявил, что одна из пострадавших в ДТП велосипедисток находится в реанимации.

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