Павлова: тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова считает, что тренировка попавших в ДТП велосипедисток проходила с соблюдением правил дорожного движения.

«Сейчас рано давать какие-то комментарии, будет проведено расследование всего произошедшего. На первый взгляд, тренировочный процесс осуществлялся с соблюдением правил безопасности дорожного движения», — приводит слова Павловой РИА Новости.

7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия». Сообщается о двух погибших.

Ранее Александр Беглов заявил, что одна из пострадавших в ДТП велосипедисток находится в реанимации.