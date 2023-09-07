Свищёв заявил, что взял на контроль ситуацию с ДТП велосипедисток
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«Комитет берёт под контроль данную ситуацию. Необходимо провести тщательное расследование. Выяснить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение подобной тренировки», — приводит слова Свищёва РИА Новости.
7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия».
По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки скончались.
Ранее глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов высказался по поводу ДТП.