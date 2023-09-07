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Свищёв заявил, что взял на контроль ситуацию с ДТП велосипедисток

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о ДТП с участием команды велогонщиц в Ленинградской области.
Свищёв заявил, что взял на контроль ситуацию с ДТП велосипедисток
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Комитет берёт под контроль данную ситуацию. Необходимо провести тщательное расследование. Выяснить, действительно ли тренер не имел разрешения на проведение подобной тренировки», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

7 сентября грузовик наехал на группу велосипедистов и машину сопровождения на трассе «Скандинавия».

По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки скончались.

Ранее глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов высказался по поводу ДТП.

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