Игрок сборной Бельгии: всё худшее ещё впереди

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье отреагировал на убийство двух болельщиков Швеции перед матчем команд в рамках отбора чемпионата Европы — 2024.

«И худшее ещё впереди. Давайте помолимся за жертв и людей, на которых плохо повлияло неправильное религиозное учение. Да поможет им Бог вернуться на правильный путь», — написал Мёнье в соцсетях.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии нейтрализовала подозреваемого в нападении в Брюсселе.