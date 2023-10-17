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Датский футбольный союз выразил соболезнования в связи с убийством болельщиков сборной Швеции

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Датский футбольный союз (DBU) выразил соболезнования в связи с трагедией шведских болельщиков в Брюсселе.

«Это ужасные события в Брюсселе, мы сочувствуем нашим шведским коллегам, пострадавшим болельщикам и их семьям. Мы следим за развитием событий и ведём диалог с датскими и местными властями. По данным властей, в настоящее время никаких изменений в условиях пребывания датчан за границей не происходит», — говорится в сообщении DBU в социальных сетях.

Инцидент произошёл в Брюсселе вечером 16 октября перед началом отборочного матча чемпионата Европы 2024 года. Погибшие были одеты в футболки сборной Швеции.

Немногим позже преступник выложил в сеть видео, в котором признался, что принадлежит к экстремистской исламской организации.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи. 

Ранее главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон дал понять, что его подопечные и команда Бельгии были потрясены убийством двух болельщиков.

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