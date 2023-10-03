Жестокость фанатов, инцидент со свастикой и побег от допинг-офицера: странные поступки в мире зарубежного спорта

В последние дни за рубежом со спортсменами и болельщиками произошло сразу несколько инцидентов, заставляющих задуматься об их моральном облике. Американский хоккеист прославился не высокой результативностью, а рисунком свастики на стене Еврейского центра, за что был немедленно изгнан из сборной Университета Мичигана. А индийские легкоатлеты так испугались допинг-контроля, что массово отказались выходить на старт.

Жестокая насмешка

Вопиющая история произошла во время матча английского чемпионшипа между «Шеффилдом» и «Сандерлендом», который прошёл в минувшие выходные. Два болельщика команды хозяев решили посмеяться над фанатами соперника, но выбрали для этого отвратительный и кощунственный способ. Один из них стал демонстрировать на телефоне фотографию поклонника «Сандерленда» Брэдли Лоури, который в 2017 году умер от онкологического заболевания в возрасте шести лет, а второй смеялся над изображением.

У мальчика была нейробластома — рак симпатической нервной системы, — которую обнаружили, когда ему было всего полтора года. На протяжении нескольких лет Брэдли мужественно боролся с тяжёлым недугом, а Английская премьер-лига поддерживала его в этом неравном бою. Отец мальчика был фанатом «Сандерленда», и со временем Брэдли стал талисманом команды.

Особенно малыш сдружился с нападающим Джермейном Дефо, который регулярно навещал его в больнице вплоть до самой смерти. А когда юный фанат ещё мог посещать стадион, ему позволили пробить пенальти Асмиру Беговичу перед матчем с «Челси». Брэдли был настоящим героем среди поклонников «чёрных котов».

Циничный поступок двух шеффилдских фанатов не остался незамеченным в прессе и привлёк внимание правоохранительных органов. Спустя два дня обоих мужчин арестовали. Первому, 31-летнему Дейлу Хоутону, который показывал снимок, предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, он предстанет перед судом. Ему могут пожизненно запретить посещение футбольных матчей.

Другого болельщика после ареста отпустили под залог на время проведения расследования.

Справедливости ради нужно отметить, что другие фанаты «Шеффилда» сгорали от стыда после инцидента. А в благотворительный фонд имени Брэдли Лоуэри за двое суток поступило более £6 тыс., которые руководители планируют потратить на строительство дома отдыха для своих подопечных в Скарборо.

Свастика на синагоге

Ещё одну непозволительную выходку совершил хоккеист студенческой команды Университета Мичигана Джонни Друскинис. По сообщению американской некоммерческой организации по борьбе с антисемитизмом StopAntisemitism, игрока зафиксировала камера наблюдения, когда он рисовал свастику на стене Еврейского центра.

Реакция со стороны руководства сборной университета последовала незамедлительно: защитник был исключён из команды и даже его страница тут же исчезла с сайта «росомах».

«Джонни Друскинис больше не числится в составе хоккейной команды Мичигана из-за нарушения правил команды», — говорится в заявлении учебного заведения.

Представители StopAntisemitism, в свою очередь, поблагодарили команду университета за неотвратимость последствий антисемитской активности.

Побег от допинг-офицера

Специалисты Всемирного антидопингового агентства оказались шокированы инцидентом, произошедшим во время юниорских соревнований по лёгкой атлетике в индийском Нью-Дели. На турнир не явилась практически половина ранее заявившихся атлетов, когда стало известно о планирующемся допинг-контроле. Так, семь из восьми участников в спринте не вышли на старт, сославшись на мышечные спазмы, а участница забега в стипль-чезе вообще не остановилась после финиша и продолжила бежать, увидев поджидавшего её офицера.

В WADA уже давно присматриваются к индийским спортсменам, так как в последнее время страна вышла на второе место в мире по количеству нарушений антидопинговых правил. А то, что такие случаи встречаются уже в детском возрасте, особенно настораживает. Организовать же визит офицеров на соревнования было решено после того, как в соцсетях распространилось видео якобы из туалета стадиона имени Джавахарлала Неру. В ролике видно, что кабинки и раковины спортивного объекта завалены использованными шприцами и упаковками от эритропоэтина.

«Обстоятельства дела выясняются: в частности, мы связались с ответственными лицами в Индии, чтобы получить дополнительную информацию о том, что именно произошло и какие меры принимаются», — заявили по поводу произошедшего в WADA.

Президент Федерации легкой атлетики Индии (AFI) Адиль Сумаривалла заявил, что внутреннее разбирательство уже начато. Также он отметил необходимость введения дополнительных законов внутри страны, чтобы избежать аналогичных ситуаций в дальнейшем. По его словам, в действующих правилах WADA нет пункта, позволяющего принять какие-либо меры по отношению к юным беглецам.