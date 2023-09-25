Овечкин занял 30-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала новую часть рейтинга лучших игроков с 21-го по 30-е место по версии NHL Network.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял в этом списке 30-е место. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин расположился на 21-й строчке.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он был выбран «Кэпиталз» на драфте-2004 под первым номером. Контракт спортсмена с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Форвард с 822 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

38-летний воспитанник московского «Динамо» является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на 32-м месте в рейтинге NHL Network.