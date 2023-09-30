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Экс-спортдиректор «Локо» Цорн трогательно обратился к Бека-Бека

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Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на инцидент с экс-игроком железнодорожников Алексисом Бека-Бека, выступающим в «Ницце».

«Ты не одинок. Я хочу, чтобы ты знал, что являешься частью заботливого сообщества, которое тебя понимает. Помни, если сейчас многие вещи кажутся сложными, то со временем жизнь станет ярче», — написал Цорн в соцсетях.

28 сентября появилась информация о том, что футболист угрожает покончить с собой.

Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее сообщалось, что «Ницца» отправила к Бека-Бека психолога.

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